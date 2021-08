Saisonstart : Baskets-Trainer Iisalo: „Das Wichtigste ist unsere Identität“

Bonn Nach dem ersten Medientraining spricht Baskets-Trainer Iisalo über Ziele, seine Entscheidung pro Bonn und Identifikation

Ausbildungszentrum am Telekom Dome, sechste Trainingseinheit des Bundesligisten Telekom Baskets unter dem neuen Cheftrainer Tuomas Iisalo: Das bestimmende Wort ist „Again“. Wieder und wieder ruft Iisalo „Again“ – noch mal. Dann erklärt er kurz, was ihm nicht gefallen hat und lässt das Team eine neue Runde der Ballbewegung durchlaufen. Mit Akribie feilt der Finne an den Abläufen. Er zeigt, gestikuliert, ruft. Dann lässt er alle zusammenkommen und schickt Ralph Honnou an die Freiwurflinie und gibt dem Youngster die Chance, die Trainingseinheit zu beenden; mit vier in Folge verwandelten Freiwürfen. Alle warten auf ihn. Und Honnou steht entsprechend unter Druck. Der Youngster tut sich schwer. Mal passt nur einer, dann zwei, ab und an auch drei. In Korbnähe stehen Journalisten, es ist das erste Medientraining in dieser Saison. Kameras klicken. Das macht es nicht einfacher.