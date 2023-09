Baskets international Telekom Baskets stehen im Finale um die Club-WM

Der Gegner am Sonntag dürfte allerdings deutlich stärker – und nach Ansicht der beiden Gruppenspiele zumindest beeindruckt von der Leistung der Baskets - sein. Viel mehr Zeit zur Regeneration als Moors‘ Team haben auch die Brasilianer nicht, sie hatten kurz vor dem Bonner Spiel die Partie gegen das US-Team NBA G-League Ignite mit 98:89 gewonnen. Ins Spiel um ihren zweiten Titel der Vereinsgeschichte gegen die Baskets nach den beiden dominanten Vorstellungen als Favorit - vermutlich auch bei den Fans, die wie in Spiel eins zwar in überschaubarer zahl in der Halle, aber von den Baskets und ihrem Spiel begeistert waren.