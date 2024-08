Tagebuch aus dem Baskets-Trainingslager Der Beginn der großen Reise

Beginn der Saisonvorbereitung. Die lange Reise startet mit einer langen Reise. Es hat eine Weile gedauert, bis wir hier im Trainingslager der Telekom Baskets im slowenischen Rogla angekommen sind. Am Samstagnachmittag sind wir auf dem Hardtberg gestartet und hatten dann in Düsseldorf am Flughafen gleich eine Stunde Verspätung. Die haben wir aber mit Olympia-Schauen überbrückt. Ich muss zugeben, ich bin ein großer „Fan-Boy“ der 3x3-Basketballerinnen.