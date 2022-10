Saisonauftakt in Würzburg : TJ Shorts führt die Telekom Baskets zum ersten Saisonsieg

Würzburg Die Telekom Baskets haben in der Saisonvorbereitung nicht zu viel versprochen und beim Saisonauftakt in Würzburg überzeugend mit 96:71 den ersten Sieg auf ihr Konto gebucht.

So schickte Iisalo TJ Shorts, Karsten Tadda, Collin Malcolm, Jeremy Morgan und als Center Finn Delany als Starter in die Saison 2022/23. Morgan holte sich seine vier Kollegen zusammen, sagte ein paar einstimmende Worte und war dann auch derjenige, der die ersten Bonner Punkte zum 2:3 aus der Distanz verbuchte.

Die Baskets standen gut in der Defensive und kamen nach anfänglich etwas überhasteter Offensive auch hier besser in die Partie. Und wie mancher Gegner in den Vorbereitungsspielen, wirkte auch Würzburg ab und an überfordert. Eine Verschnaufpause gewährte den Hausherren der Computer, denn nach dem ersten Viertel (16:26) zickte die Zeitnahme, das System musste neu hochgefahren werden und die Teams versuchten, nicht abzukühlen.