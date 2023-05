Bonn Baskets-Trainer Iisalo: „Ich entscheide nach der Saison“

Da die Paarung Bonn gegen Ludwigsburg verspricht eine physische zu werden, kommt man in dieser Spielzeit am Thema „Schiedsrichter“ nicht vorbei. Entgegen den üblichen Gepflogenheiten, wonach in den Playoffs eher großzügig gepfiffen wird, geht es derzeit eher kleinlich zu. Hatten die Baskets gefühlt insgesamt fünf Spieler, die mit fünf Fouls vom Feld mussten, so waren es alleine in Spiel 2 gegen Chemnitz vier. Es fehlt die Linie.