Bonn : Telekom Baskets: Die längste Tour zum Schluss

Ein Comeback nach Maß gelang Baskets-Flügelspieler Tyson Ward (rechts) nach der Knieverletzung, die er sich Anfang März im Spiel gegen München zugezogen hatte. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Zum Abschluss der Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga treten die Telekom Baskets am Freitag in Ulm an und reisen von dort aus weiter nach Chemnitz. Danach heißt es: Warten auf den Playoff-Gegner.