Basketball-Bundesliga Telekom Baskets überrollen Göttingen und reisen nach Bamberg

Göttingen war nicht in der Lage, die Baskets zu Fehlern zu zwingen. Es klappte viel bis sehr viel bei den Bonnern und die Körpersprache der Hausherren sagte, als der Abstand auf die 30 zu ging, ab und an schlicht „och nö“. Es nützte nichts, die Baskets spielten Sieg Nummer 30 souverän auf ihr Konto und fahren nach einer Übernachtung in Göttingen an der Heimat vorbei nach Bamberg, wo am Donnerstag (20.30 Uhr) das vorletzte Auswärtsspiel der Hauptrunde auf dem Programm steht, ehe am Sonntag (15 Uhr) Ulm im Telekom Dome antritt.