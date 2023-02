Baskets international : Telekom Baskets überrollen Manresa

Telekom Baskets : Baskets-Trainer Iisalo: „Nichts ist selbstverständlich“ Baskets-Trainer Iisalo sagt, warum er nach der Istanbul-Partie so wütend war und wie wichtig die Fan-Unterstützung für sein Team ist. Am Sonntag treten die Bonner zum Spiel beim Tabellenletzten in Bayreuth an.