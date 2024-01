Basketball-Bundesliga Baskets kassieren ärgerliche Niederlage gegen Alba Berlin

Die Rechnung ist relativ einfach und an ihrem Ende steht eine 87:95 (30:25, 14:19, 23:27, 20:24)-Niederlage. Mit einer Freiwurfquote von 60 Prozent haben die ersatzgeschwächten Telekom Baskets eine aufopferungsvolle Leistung gegen Alba Berlin konterkariert und am Ende zu hoch verloren. Nur 21 von 35 ihrer Bonuswürfe trafen die Bonner – (zu) wenig für eine Profimannschaft. Es war mehr möglich gewesen, sogar das Rebound-Duell hatten die Baskets mit 36:30 gegen das Berliner EuroLeague-Team für sich entschieden. Drei Minuten vor Schluss konnte Harald Frey die Tür zum Sieg per Dreier noch einmal aufstoßen, doch dann gelang in der Offensive so gut wie nichts mehr.