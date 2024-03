Niederlage in Istanbul Telekom Baskets verpassen den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale

Bonn · Mit schwacher Defensive verpassen die Baskets in Istanbul den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale in der Champions League. Mit 85:98 müssen sie sich Galatasaray Istanbul geschlagen geben. Eine neue Chance gibt es am kommenden Dienstag gegen JDA Dijon.

05.03.2024 , 20:20 Uhr

Gleich krachts: Baskets-Center Thomas Kennedy beim spektakulären Dunk. Foto: BCL

Von Tanja Schneider Redakteurin Sport