87:106-Niederlage : Telekom Baskets verlieren klar gegen Oldenburg

James Thompson IV musste sich mit den Telekom Baskets deutlich den Oldenburgern geschlagen geben. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Bei den EWE Baskets Oldenburg haben die Telekom Baskets einen überraschenden Sieg deutlich verpasst. Am Ende hieß es 87:106 aus Sicht der Bonner, bei denen vor allem Nachwuchstalent Simonas Lukosius überzeugte.

Nach einem starken ersten Viertel haben sich die Telekom Baskets am Ende deutlich bei den EWE Baskets Oldenburg geschlagen geben müssen. Bei den bereits für die Playoffs der Basketball-Bundesliga qualifizierten Niedersachsen unterlagen die ohne den am Finger verletzten Isaiah Philmore und Xavier Pollard angereisten Bonner mit 87:106 (22:20, 20:35, 18:20, 27:31). "Ich bin enttäuscht über unsere Leistung im zweiten Viertel. Wenn du so viele Ballverluste produzierst, ist es schwer, ein Spiel zu gewinnen", sagte Bonns Headcoach Will Voigt nach der Partie.

Voigt beorderte zum ersten Mal Simonas Lukosius in die Starting Five, nachdem dieser bei der Niederlage in Crailsheim zuletzt überzeugt hatte. Und der junge Litauer tat es auch dieses Mal: Mit seinen Punkten drei und vier brachte Lukosius sein Team zu Beginn der Partie mit 8:4 in Führung (3.). Die Bonner fanden schnell ihren Rhythmus und erhöhten durch James Thompson IV, stark angespielt von Lukosius, auf eine Sechs-Punkte-Führung (12:6), die Oldenburgs Coach Mladen Drijencic zur ersten Auszeit veranlasste.

Die gute Startphase der Baskets wurde dadurch nicht gekappt. Offensiv traf Voigts Mannschaft fast alles und spielte defensiv sehr aufmerksam. Der Lohn: Ein 20:11 nach einem Dreier von Chris Babb (7.). Voigt brachte den zuletzt ausgemusterten Benjamin Lischka ins Spiel und die Oldenburger fanden allmählich in selbiges: Rasid Mahalbasic verkürzte kurz vor Ende des ersten Viertels auf 20:22.

Nun waren es die Hausherren, die den richtigen Rhythmus fanden, während die Baskets zunehmend Probleme bekamen. Lukosius konterte die erstmalige Führung Oldenburgs per erfolgreichem Dreier (11.), doch es schlichen sich immer mehr Fehler ins Bonner Spiel ein. Ein 7:0-Lauf der Niedersachsen bewegte Voigt zur ersten Baskets-Auszeit. Bonn schenkte den Ball anschließend direkt her, Keith Hornsby bedankte sich mit einem Dreier, der Oldenburg eine Neun-Punkte-Vorsprung bescherte (34:25, 13.).

Die Partie begann zu kippen, und die Gäste verstärkten diese Entwicklung durch jede Menge Ballverluste. Braydon Hobbs schraubte die Führung Oldenburgs erstmals auf mehr als zehn Punkte (41:30, 15.), zudem stieg allmählich die Trefferquote bei den Würfen aus der Distanz. Die Folge: Die Gastgeber setzten sich immer mehr ab und gingen schließlich mit einer komfortablen 55:42-Führung in die Halbzeitpause, nachdem Babb mit zwei erfolgreichen Dreiern noch etwas Ergebniskosmetik betrieben hatte.

Die Bonner Aussichten, in der zweiten Hälfte möglichst schnell wieder den Anschluss zu finden, schmälerten sich durch drei schnelle Fouls von Leon Kratzer, für den das Spiel damit bereits nach rund 25 Minuten beendet war. Offensiv waren es Babb und Strahinja Micovic, die als einzige zuverlässig trafen. Oldenburg ließ keine Schwäche erkennen und lag mit Beginn des vierten Abschnitts 75:60 in Führung.

Die Vorentscheidung fiel zu Beginn des Schlussdurchgangs durch einen schnellen 12:0-Lauf des Teams von Drijencic, das sich damit eine 87:60-Führung erarbeitete (33.). In der Schlussphase gab Voigt dem jungen Trio Kilian Binapfl, Gabriel de Oliveira und Lukosius nochmal die Chance, sich zu beweisen, was Lukosius zum persönlichen BBL-Bestwert von am Ende 13 Punkten nutzte. Bereits am Dienstag (18.30 Uhr) geht es für die Baskets mit dem Heimspiel gegen den FC Bayern weiter.