Dritte Niederlage in Folge : Telekom Baskets verlieren nach Verlängerung in Göttingen

Bonn 32Nach einer 99:102-Niederlage nach Verlängerung in Göttingen sind die Playoff-Chancen der Telekom Baskets weiter gesunken. Für die Bonner war es die dritte verlorene Partie in Serie.

Die Playoff-Hoffnungen der Telekom Baskets haben einen weiteren herben Dämpfer erhalten. Bei der BG Göttingen unterlagen die Bonner mit 99:102 (31:29, 19:16, 20:22, 17:20, 12:15) nach Verlängerung und kassierten damit die dritte Niederlage in Serie. Selbst 29 Punkte des gut aufgelegten Spielmachers Alex Hamilton waren am Ende zu wenig, weil es die Baskets nicht schafften, ihre spielerischen Vorteile zu nutzen.

Bonns Trainer Will Voigt musste wie schon beim Auswärtsspiel in München am Dienstag auf Topscorer Chris Babb verzichten, der nach seiner Schulterverletzung noch nicht wieder einsatzfähig war. Dafür kehrte Deividas Gailius nach sechswöchiger Pause infolge einer Knöchelverletzung zurück ins Aufgebot. Voigt beorderte Hamilton, TJ DiLeo, Isaiah Philmore, Strahinja Micovic und James Thompson IV in die Auftaktformation und sah einen 6:0-Start seines Teams. Nach einem Ballgewinn traf Hamilton zur 13:3-Führung (3.) und veranlasste Göttingens Coach Roel Moors damit zur ersten Auszeit.