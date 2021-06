Basketball-Bundesliga : Baskets verpflichten erfahrenen Defensivspezialisten Karsten Tadda

Ist jetzt ein Bonner: Karsten Tadda. Foto: Tobias Hase

Bonn Die Telekom Baskets rüsten sich für die kommende Saison. Mit der Neuverpflichtung von Karsten Tadda verstärken sich die Bonner mit einem erfahrenen Defensivspieler.

Er ist eine Marke, ein Urgestein der Basketball-Bundeslliga. Und demnächst ist er ein Bonner: Karsten Tadda. Der Defensivspezialist ist der erste Neuzugang der Telekom Baskets Bonn. Er unterschreibt einen Zweijahresvertrag auf dem Hardtberg.

Obwohl der 32-Jährige Bamberger aus Sicht der eingefleischten Bonner Fans mit den Karrierestationen Bamberg, Gießen, Ulm, Oldenburg einen schwierigen Werdegang mitbringt, hat er das Potenzial zum Fanliebling nach Ensminger-Vorbild. Denn wie der legendäre Center, den jeder lieber in seinem als im gegnerischen Team wusste, ist Tadda ein Allesgeber, einer, der wieder ein Verteidigungsminister auf der Hardthöhe sein könnte. Aber: In Bonn will der fünffache deutsche Meister und dreifache Pokalsieger (jeweils mit Bamberg) seine Offensiv-Qualitäten wieder vermehrt unter Beweis stellen.

„Karsten ist ein erfahrener Guard mit einer sehr guten Arbeitseinstellung, der den Teamerfolg an erste Stelle stellt“, sagt der neue Baskets-Cheftrainer Tuoma Iisalo. „In seiner Karriere hat er fast ausschließlich für erfolgreiche Teams gespielt und viel zum Erfolg dieser Mannschaften beigetragen. Er ist nicht nur ein überragender Verteidiger, sondern wird uns variabel auf beiden Seiten des Feldes helfen.“

Der 1,91 Meter große Guard mit dem fränggischen Akzent spielte die letzten vier Saisons im Trikot der EWE Baskets Oldenburg und erreichte mit den Niedersachsen zweimal das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. In der vergangenen Spielzeit erzielte er in einer kleineren Rolle in durchschnittlich 17 Minuten Einsatzzeit 3,9 Punkte, 1,7 Rebounds und 1,7 Assists pro Spiel. Dabei traf er 68,8 Prozent seiner Zweipunkte- und 39,6 Prozent seiner Dreipunktewürfe. 85,7 Prozent seiner Freiwürfe fielen durchs Netz.

Noch mehr Zahlen? 9. Die Trikotnummer, die den Familienvater in Verein und Nationalmannschaft schon lange begleitet, wird er auch in Magenta tragen. „Die Gespräche mit Tuomas Iisalo liefen sehr gut. Er war sehr daran interessiert, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich glaube, mit meiner Defense passe ich sehr gut zur Mannschaft und zum Stil, den Coach Iisalo hier spielen lassen möchte“, sagt Karsten Tadda, der in seiner Karriere 89 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft bestritt.

Inzwischen stehen auch die ersten Abgänge und ihre Ziele fest: Den langjährigen Baskets-Co-Trainer Chris O’Shea zieht es zurück zu seiner ersten Europa-Station nach Österreich. Der Mann aus Alaska, sechs Jahre die sympathische Konstante auf dem Hardtberg, tritt beim Hauptrundenzweiten Klosterneuburg Dukes seine erste Cheftrainerstelle an.