Reaktion auf Ausfall von Kessens : Telekom Baskets verpflichten litauischen Power Forward

Bonn Saulius Kulvietis verstärkt ab sofort die Telekom Baskets. Der Litauer erhält bei den Bonnern einen Einjahresvertrag.

Die Verpflichtung des 2,06 Meter großen Litauers ist auch eine Reaktion auf die mehrwöchigen spanischen Erstligisten ige Verletzung von Center Michael Kessens, der mit einem Bänderriss ausfällt. Kulvietis war in der vergangenen Saison für zwei Vereine aktiv: den spanischen Erstligisten MoraBanc Andorra sowie den lettischen Club BC VEF Riga. Für die Balten verzeichnete er in insgesamt 15 Spielen in der heimischen Liga und der Basketball Champions League im Schnitt 6,2 Punkte und 3,2 Rebounds. Im Laufe der Saison schloss sich Kulvietis dann MoraBanc Andorra an.