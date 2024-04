Endspurt um die Playoffplätze Den Baskets fehlt es an taktischer Disziplin

In Crailsheim war wieder ein katastrophaler Start mit drei Ballverlusten in zwei Minuten die Basis aller Probleme. Die Halle war sofort im Spiel, die Crailsheimer witterten ihre Chance. „Es gibt keinen perfekten Gameplan“, sagt Moors. „Aber wenn man sich schon zu Beginn nicht daran hält, wird es schwierig. Wenn ich überlege, wann wir zuletzt in einem ersten Viertel gut verteidigt haben, muss ich lange nachdenken.“