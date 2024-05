Telekom Baskets Bonn Roel Moors: „Unsere Saison ist Dienstag nicht vorbei“

Das zweite Problem war wie schon in Spiel eins die Anzahl der Freiwürfe. Am Freitag durfte Berlin 22 Mal an die Linie, Bonn nur fünf Mal. Am Sonntag dann lautete das Verhältnis 20:6, nach der Pause bekam Bonn keinen einzigen Freiwurf mehr. „Der Unterschied ist zu groß“, sagte Moors. Die unterschwellig einbezogene Kritik an den Schiedsrichtern wollte der Belgier nicht ausformulieren. „Wir müssen aggressiver zum Korb gehen, auch mal schlauer das Foul ziehen – das ist das Einzige, was wir kontrollieren können.“