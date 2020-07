Twitter-Statement : Will Voigt kehrt nicht als Trainer der Telekom Baskets zurück

Will Voigt kehrt nicht als Trainer der Telekom Baskets zurück

Bonn Im Februar übernahm Will Voigt das Traineramt bei den Telekom Baskets, mit Abbruch der Saison endete die Zusammenarbeit. Nun verkündete Voigt via Twitter, dass sein Vertrag nicht verlängert werde.

Die Telekom Baskets und ihr bisheriger Cheftrainer Will Voigt gehen getrennte Wege. Voigt und der Verein hätten sich nicht auf eine Verlängerung des Vertrags für die kommende Saison einigen können, teilte der 43-jährige US-Amerikaner am frühen Mittwochmorgen via Twitter mit.