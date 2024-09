Baskets in Europa Telekom Baskets wollen Déjà-vu vermeiden

Der Versuchsaufbau ist aus der Vorsaison bekannt: Zur Vorbereitung auf den Saisonstart bei Rasta Vechta gibt es ein flugreisenentferntes Turnier – könnte man etwas flapsig sagen. Aber: Für die Telekom Baskets wird es ernst. Mit dem Flug nach Antalya war am Mittwoch die Vorbereitung vorbei. In der Türkei geht es für die Mannschaft von Cheftrainer Roel Moors um die Qualifikation zur Champions League. Die Baskets, immerhin Sieger des Wettbewerbs 2023 und im April 2024 nur knapp am Einzug ins Top4 gescheitert, müssen diesen Umweg gehen, weil sie in der vergangenen Saison die BBL-Hauptrunde auf Platz sieben und damit nicht gut genug abgeschlossen haben.