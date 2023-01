Basketball-Bundesliga : Baskets wollen in Ulm ihre Serie fortsetzen

Baskets wollen in Ulm ihre Serie fortsetzen

Bonn Jeremy Morgan fehlt sicher, über den Einsatz von Collin Malcolm und Mike Kessens wird kurzfristig entschieden. Baskets-Trainer Tuomas Iisalo erklärt, warum in der personellen Notlage auch eine Chance liegt.

„Großes Duell der kleinen Pointguards“, titelt ratiopharm Ulm auf seiner Homepage vor der Partie gegen die Telekom Baskets Bonn (Dienstag, 19 Uhr). Und die von Anton Gavel propagierte Aufgabenstellung ist in der Liga keine neue: „TJ Shorts ist der Denker und Lenker seiner Mannschaft. Wir müssen ihn im Kollektiv stoppen“, sagt der Ulmer Cheftrainer. Also: der Nächste, bitte.

Shorts ist somit die eine Seite des großen Duells, der Brasilianer Yago dos Santos die andere. Beide Spieler sind gerade 1,75 Meter groß, sie prägen das Spiel ihrer Teams. „Dos Santos kreiert für sich und die guten Schützen im Team wie Klepeisz oder Christen. Er ist der beste Scorer aus dem Umschaltspiel heraus, und er erinnert mich ein bisschen an Parker Jackson-Cartwright“, sagt Baskets-Headcoach Tuomas Iisalo und ergänzt: „Das Umschaltspiel der Ulmer ist insgesamt überragend.“

Für Iisalo und sein Trainerteam hat sich die Aufgabenstellung zuletzt wieder mal ein Stück verschoben. Es geht um Balance. Mit dem Ausfall von Collin Malcolm, Jeremy Morgan und Mike Kessens fehlten in der letzten Partie in 2022 gegen Frankfurt drei Spieler. Damit keiner mehr hinzukommt, geht es auch darum, die Belastung möglichst gut zu verteilen. In Spiel und Training. „Das ist uns bisher gut gelungen, wir sind ohne Muskelverletzungen durch die Saison gekommen.“