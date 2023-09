Baskets international Telekom Baskets wollen ins Finale der Club-WM

Pokalwettbewerb

Gerade einmal zwei Wochen nach dem sensationellen WM-Titel startet die Basketball-Bundesliga mit der ersten Pokalrunde in die neue Saison. Und wartet dabei gleich mit einer Neuerung auf: Erstmals seit 14 Jahren mischen im Pokal wieder Zweitligisten mit. In der ersten Runde an diesem Wochenende treten die sechs erstplatzierten Zweitligisten der Vorsaison sowie die beiden Absteiger aus der BBL gegen die Clubs der Plätze neun bis 16 der Bundesliga-Saison 2022/23 an. „Klar sind die Rollen schnell verteilt. Aber als Bundesligist müssen wir uns erst einmal durchsetzen“, sagte Hamburgs Geschäftsführer Marvin Willoughby. „Nicht zuletzt die Nationalmannschaft hat gezeigt, dass nicht immer die absoluten Favoriten im Sport gewinnen.“ Die Telekom Baskets steigen erst im Achtelfinale mit der Partie bei den Riesen Ludwigsburg ein (14. Oktober). sid/scht