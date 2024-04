Baskets in Bamberg Telekom Baskets wollen nicht rechnen sondern gewinnen

Bonn · Die Telekom Baskets starten in Bamberg in die letzten vier Spiele der Saison und wollen ihren sechsten Platz verteidigen – doch das haben sie nicht allein in der Hand. Die Tabellenrechnung ist kompliziert

30.04.2024 , 05:00 Uhr

Treffsicheres Kraftpaket: Brian Fobbs (2.v.l.) rückte gegen Rostock in die Startformation der Baskets und machte eine starke Partie. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Von Tanja Schneider Redakteurin Sport