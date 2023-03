Basketball-Bundesliga Die Telekom Baskets wollen den ersten Platz im Blick behalten

Es war kein besonders schöner Sieg, nicht sehr ansehnlich, nicht so dominant wie sonst. Und doch war es für Tuomas Iisalo einer der wichtigsten Erfolge in dieser Saison. Weil er in seinem Zustandekommen außergewöhnlich – und außergewöhnlich wichtig war. Nachdem die Telekom Baskets in dieser Saison und vor allem zuletzt ihre Siege mit deutlich zweistelligem Vorsprung gefeiert hatten, hatte sich bei Iisalo in Chemnitz tatsächlich das Gefühl eingeschlichen, dass die beeindruckende Siegesserie aus 14 wettbewerbsübergreifenden Erfolgen reißen könnte.