Telekom Baskets : Baskets wollen Revanche gegen Merlins

Bonn Telekom Baskets Bonn erwarten am Samstag den Ex-Club von Trainer Iisalo. Gegen Crailsheim sind wieder 3600 Zuschauer zugelassen

Das letzte Spiel liegt zweieinhalb Wochen zurück. Eine ärgerliche Niederlage gegen den Tabellenletzten Würzburg. Dabei hatte die Konkurrenz mit ihren Niederlagen den Baskets eine schöne Vorlage gegeben, ein wenig Distanz in der engen Tabelle zu schaffen. Stattdessen rutschten die Baskets sogar auf Platz drei ab. Die folgende Pokal- und Länderspielpause war Fluch und Segen zugleich. Einerseits konnte das negative Ergebnis nicht gleich aus den Köpfen gespielt werden. Zum anderen hatte die Partie in Würzburg gezeigt, dass eine Pause nötig war.

Vom Hinspiel ist neben der Niederlage und dem starken Spiel von Shorts hängen geblieben, dass die Merlins Bonner Ballverluste mit schnellen Gegenangriffen eiskalt bestraften. Das soll nicht wieder passieren. In einer Hinsicht wird das Spiel sicher ein anderes. 3600 Zuschauer dürfen die Baskets anfeuern. Und die waren stets ein Faktor für die Siegesserie zu Saisonbeginn. Mehr Zuschauer waren zuletzt Ende Oktober gegen Chemnitz in der Halle (4765).

„Die Kommunikation auf dem Feld wird eine ganz andere sein“, sagt Iisalo, der es schwerer haben wird, gehört zu werden. Aber das macht ihm nichts aus, denn „die Zuschauer geben unserer Defense zusätzliche Energie“. Und das hohe Energielevel und die Intensität sind das, was die Baskets an die Tabellenspitze gebracht hat.

Gut die Hälfte der Saison ist gespielt – Zeit, das Saisonziel neu zu definieren? Das Heimrecht in den Playoffs, also ein Platz unter den ersten vier, erscheint nicht unrealistisch. „Wir haben kein offizielles Saisonziel“, sagt der Finne und verrät mit der Formulierung, dass es inoffiziell wohl anders aussieht. „Ich bin kein großer Fan von solchen Zielen. Mir ist es lieber, wenn wir in jedem Training besser werden. Vieles andere liegt nicht in unserer Hand. Wir müssen die Dinge gut und richtig machen, die wir selbst beeinflussen können.“