Basketball-Bundesliga Telekom Baskets wollen Revanche in Tübingen

Wenn die Telekom Baskets am Mittwochabend (20 Uhr) in Tübingen antreten, haben sie noch eine offene Rechnung zu begleichen. Nicht mit dem Aufsteiger, eher mit sich selbst. Denn mit dem Hinspiel verhagelte sich die Mannschaft von Cheftrainer Roel Moors den Saisonstart. Nach der Niederlage in Vechta bestritten die Bonner beim Heimspielauftakt eines ihrer „schlechtesten Saisonspiele“, sagt Moors.