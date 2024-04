Platz sechs Telekom Baskets zeigen ihr anderes Gesicht

Die Niederlage in Crailsheim hallte immer noch nach. „Wir für Euch – Ihr auch für uns?“, fragten die Fans vom Block Süd auf einem Transparent und verweigerten den Telekom Baskets in den ersten beiden Spielminuten der Partie gegen die Rostock Seawolves die Unterstützung. Am Ende des Abends feierten sie ihr Team um den überragenden Harald Frey für eine durchweg engagierte Leistung und den vollkommen verdienten 112:89 (27:24, 31:20, 26:23, 28:22)-Erfolg gegen die abstiegsbedrohten Hansestädter.