Bundesliga Baskets ziehen an Hamburg vorbei

Bei den Hamburg Towers haben die Telekom Baskets noch nie verloren. Und das bleibt auch so. Nach drei schwierigen Vierteln blieben die Bonner geduldig und glaubten an sich, dann ließ die Hamburger Defense nach und die Würfe der Baskets wurden besser. Der norwegische Spielmacher Harald Frey führte die Mannschaft von Cheftrainer Roel Moors im Schlussdurchgang und in der Tabelle an den Towers vorbei. Nach dem 87:80 (20:18, 18:25, 22:21, 27:16)-Sieg sagte Brian Fobbs: „Wir haben gekämpft und nie aufgegeben. Das ist ein sehr wichtiger Sieg, den wir mit guter Teamarbeit erreicht haben.“