Baskets gastieren am Sonntag in Chemnitz Auf dem Weg zum 15. Sieg in Folge

Einen Vorteil hatte Iisalo dabei. Rodrigo Pastore, den Coach der Sachsen, kennt er so gut wie keinen anderen Trainer in Deutschland. „Wir coachen seit 2016 gegeneinander, erst in der zweiten, dann in der Bundesliga“, berichtet der Finne. Und er hat sehr großen Respekt vor der Arbeit des langjährigen Kontrahenten. Auch wenn die Niners in den vergangenen Wochen schwer aus dem Tritt geraten sind. Acht der jüngsten neun Spiele in der Bundesliga hat Chemnitz verloren, zuletzt am Mittwoch mit 83:95 in Bamberg. Mit zehn Siegen steht der Club auf Platz elf der Tabelle, zu den Playoffs fehlen schon drei Erfolge. Bereits jetzt hat Chemnitz mehr Niederlagen (13) kassiert als in der kompletten Vorsaison (12), als die Niners als Sechste in die Entscheidungsspiele einzogen.