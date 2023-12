Basketball-Bundesliga Baskets zur Unzeit im Leistungstief

Die Telekom Baskets befinden sich zur Unzeit in einem Leistungstief. Nach der76:80-Niederlage gegen Braunschweig am Mittwoch setzte es in Würzburg eine deftige 78:97 (16:34, 11:12, 23:24, 28:27)-Schlappe. Ein von den Baskets komplett hergeschenktes erstes Viertel versetzte Würzburg in einen Rausch, der sich zum Vollrausch auswuchs. Was die Baskets auch unternahmen, sie waren nicht mehr in der Lage, sich eine Chance auf den Sieg zu erarbeiten. Cheftrainer Roel Moors war an seinem Geburtstag stark angefressen: „Wir waren zum Start einfach nicht da“, „Und dann konnten wir keine echte Reaktion mehr zeigen, weil der Rückstand schon so groß war.“