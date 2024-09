Saisonvorbereitung Telekom Baskets gewinnen Testspiel in Oldenburg

So langsam geht die Saisonvorbereitung in die Phase, in der die Rädchen ineinandergreifen sollten. Insofern konnte Roel Moors über weite Strecken mit seinem Team zufrieden sein. Die Telekom Baskets haben ihren vierten Sieg im fünften Vorbereitungsspiel eingefahren. Beim Bundesliga-Konkurrenten EWE Baskets Oldenburg behielt die Mannschaft des belgischen Cheftrainers am Ende mit 80:75 die Oberhand. Und damit war es am Ende nach einer lange Zeit souveränen zweistelligen Führung doch noch relativ knapp.