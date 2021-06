Neuzugang aus Würzburg : Flügelspieler Tyson Ward wechselt zu den Telekom Baskets

Künftig in Magenta unterwegs: Tyson Ward (l.), hier im Duell mit Xavier Pollard, beim Würzburger Gastspiel in Bonn in der vergangenen Saison. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Tyson Ward ist der nächste Neuzugang bei den Telekom Baskets. Der Flügelspieler wechselt aus Würzburg nach Bonn.

Die Telekom Baskets Bonn haben den fünften Neuzugang für die nächste Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL) präsentiert. Vom Ligakonkurrenten s.Oliver Würzburg wechselt Flügelspieler Tyson Ward auf den Hardtberg, wo er einen Einjahresvertrag erhält. "In Bonn möchte ich mich als Spieler weiterentwickeln und gleichzeitig die Qualitäten einbringen, die mich auszeichnen: Rebounding, Defense und Energie“, sagt der 24-jährige US-Amerikaner.

Die vergangene Saison in Würzburg war Wards erste Spielzeit in der BBL. In durchschnittlich 24 Minuten Einsatzzeit erzielte er 9,2 Punkte, 4,1 Rebounds und 2,6 Assists. 52,6 Prozent seiner Zweierversuche landeten im Korb, aus der Distanz liegt die Quote bei 31,8 Prozent. „Tyson hat uns mit seiner Energie und seinem Antrieb beeindruckt. Auf dem Feld gibt er alles, er verfügt über ein gutes Gespür für das Spiel und bewegt sich dabei sehr gut", meint der neue Baskets-Headcoach Tuomas Iisalo.