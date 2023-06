Endspielgegner der Telekom Baskets Überraschungs-Finalist Ulm will den Titel

Doch die Uuulmer, wie sie sich selbst gerne nennen, haben alle Hürden überwunden. Mit schnellem, attraktivem, aber auch sehr physischem Basketball. Schon in der Hauptrunde stellte das Team von Trainer-Rookie Anton Gavel die zweitbeste Offensive der Liga. 3029 erzielte Punkte standen am Ende auf dem Tableau, nur Bonn hatte 13 mehr gemacht. Diesen Punkteschnitt von rund 89 Zählern pro Spiel haben die Schwaben auch in den sieben Playoff-Matches gegen Alba und Bayern gehalten. Gleichzeitig konnten sie sich aber in der Defensive enorm steigern. Die 82,3 Gegenpunkte im Schnitt pro Spiel waren fast vier weniger, als sie in der regulären Saison durchschnittlich kassiert hatten.