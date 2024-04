Telekom Baskets Teddy Toss Baskets übergeben Teddys für kranke Kinder

Insgesamt kamen bei der Aktion über 40 prall gefüllte Säcke zusammen, die nun mit Hilfe des Lions Club Bonn-Rheinaue, von „Strahlende Kinderherzen“ und dem Leo Club „Castra Bonnensia“ an bedürftige und kranke Kinder in der Region verteilt werden. „Denn Kuscheltiere spenden Herzenswärme, vor allem in schwierigen Zeiten. Es berührt mich sehr hier am UKB zu erleben, wie sehr die Kinder auf Station sich über ihre neuen Begleiter freuen“, so Sanvila Heid, Präsidentin des Lions Club Bonn-Rheinaue.