Bonner Basketballer Wie sich die Baskets für die Champions League qualifizieren können

Die Sommerpause ist noch gar nicht zu Ende und doch hat die Saison 24/25 für die Telekom Baskets schon mit einer kleinen Enttäuschung begonnen: Sie müssen in der Champions League (BCL) den Umweg über die Qualifikation gehen. „Ja, wir hatten gehofft, direkt ins Starterfeld zu kommen und sind ein bisschen enttäuscht, schließlich ist es doch so etwas wie unser Wettbewerb“, gibt Baskets-Sportchef Savo Milovic zu, „aber, nachdem wir eine Nacht drüber geschlafen haben, sehen wir es als Chance. Es liegt schließlich in unserer Hand, ob wir wieder dabei sind.“