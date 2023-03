Wie wichtig der Zufall im Sport ist Ist der Erfolg der Baskets Glückssache Herr Iisalo?

Ein Millimeter kann den Unterschied machen, ob der gut gezielte Drei-Punkte-Wurf durch die Reuse rauscht, oder vom Ring abprallt. Der Bruchteil einer Sekunde entscheidet oft, ob der Fuß bei der Grätsche am Ball ist oder am Fuß des Gegners und das zu einem Elfmeter führt. Kleinigkeiten sind häufig das Zünglein an der Waage im Sport und können den Ausgang eines Wettbewerbs dramatisch verändern. Kleinigkeiten, die auch als Glück oder Pech bezeichnet werden können. Und davon gibt es im Sport reichlich.