Zu viele angeschlagene Spieler : Testspiel der Telekom Baskets gegen Antwerpen fällt aus

Bonn Wegen zu vieler verletzter und angeschlagener Spieler verzichten die Telekom Baskets auf die Austragung des Testspiels in Antwerpen am Samstag.

Wie berichtet, hat sich Kessens im Training einen Bänderriss zugezogen und fällt damit mehrere Wochen aus. Die Baskets gehen davon aus, dass der Neuzugang in rund sechs Wochen wieder ins Training einsteigen kann. Neben Kessens hat sich auch Doppellizenzler Hounnou einen Bänderriss zugezogen, in seinem Fall in einem Testspiel des Kooperationspartners Dragons Rhöndorf. Ward bekam am Mittwoch im Spiel in Bamberg einen Schlag auf die Schulter und muss ebenfalls vorerst pausieren.