Telekom Baskets Bonn Zuerst Hamburg, dann Straßburg

Bonn · Die Telekom Baskets Bonn erwarten am Samstag andere Hamburg Towers als noch im Hinspiel. Am Mittwoch steht dann ein weiteres Highlight an.

30.03.2023, 18:11 Uhr

Eine „neue alte Dimension“ gibt der von einer Fußverletzung genesene Tyson Ward den Telekom Baskets – sagt Trainer Tuomas Iisalo. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Von Tanja Schneider Redakteurin Sport

Nach Spielende wird Tuomas Iisalo gern zum Beobachter. Nach dem Shake-Hands mit dem gegnerischen Team setzt sich der Trainer der Telekom Baskets Bonn auf seinen bis dahin vollkommen ungenutzten Platz auf der Trainerbank und sieht seiner Mannschaft und den Fans beim Feiern zu. Am Mittwochabend machten diese Fans den sonst so souveränen Finnen ein bisschen verlegen. Nach dem 91:75 gegen die Riesen Ludwigsburg, dem 16. Erfolg in Serie, skandierten die Baskets-Anhänger: „Iisalo, Iisalo!“ Der Finne lächelte und winkte.