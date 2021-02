Sommerspiele 2021 : Tokios Olympia-Macher sehen sich auf Kurs

Die um ein Jahr verschobenen Sommerspiele sollen am 23. Juli in Tokio eröffnet werden. Foto: Marijan Murat/dpa

Tokio Die Olympia-Organisatoren von Tokio haben Zweifel an den Plänen für Sommerspiele unter Corona-Bedingungen als verfrüht zurückgewiesen.

In den Zeitplan mit der Veröffentlichung weiterer Playbooks im April und der finalen Version im Juni habe das IOC „großes Vertrauen“. Die wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobenen Sommerspiele sollen am 23. Juli in Tokio eröffnet werden.