Vierschanzentournee Tournee als Zweikampf: Wellinger bleibt knapp vor Kobayashi

Schon am Dienstag (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) geht es mit der Qualifikation in Innsbruck weiter. Es ist die gefürchtete Bergiselschanze, die Deutschlands Adlern in den vergangenen Jahren immer wieder schwere Niederlagen beschert und schon häufiger das Aus im Kampf um den goldenen Adler markiert hatte.