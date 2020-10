SSF Fortuna Bonn : Trainer der Bonner Volleyballerinnen legt Amt nieder

Bonn Die Damen der SFF Fortuna Bonn treten bei ihrem nächsten Auswärtsspiel ohne Trainer an. Niclas Schlüter hat sein Amt niedergelegt. Nun betreut ein ehemaliger Bundesligaspieler die Mannschaft.

„Das ist sehr schade. Niclas hat die Mannschaft in der vergangenen Saison weiterentwickelt. Aber natürlich respektieren wir die Entscheidung“, bedauert der Sportliche Leiter Albert Klein den Rückzug. Bis auf Weiteres wird Sven Anton das Coaching übernehmen. Der 50-Jährige war als Spieler in der DDR-Oberliga aktiv und hat in der Bundesliga zehn Jahre für evivo Düren gespielt. In Düren hat er bis 2011 zudem als Trainer an der Seitenlinie gestanden. Unterstützt wird Anton zunächst von Bernd Werscheck, der ebenfalls viele Jahre Teams der 1. und 2. Bundesliga trainiert und sich darüber hi-

naus als Beachvolleyball-Coach einen Namen gemacht hat. „Wir befinden uns noch in einer Übergangsphase. Ob das eine dauerhafte Lösung sein kann, werden die nächsten Gespräche zeigen“, sagt Klein.