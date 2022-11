Sportpolitik : Ukrainischer Fußball-Verband fordert WM-Ausschluss des Iran

Die WM-Endrunde in Katar findet vom 20. November bis 18. Dezember statt. Foto: Sebastian Gollnow/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Berlin Das Exekutivkomitee des ukrainischen Fußballverbandes will einen Ausschluss des Iran von der Weltmeisterschaft in Katar auf den Weg bringen. Entsprechende Pläne kündigte der Verband in einer Pressemitteilung an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Grundlage für den Vorstoß seien demnach „Medieninformationen über systematische Menschenrechtsverletzungen“ in dem Land, „die möglicherweise gegen die Grundsätze und Normen der FIFA-Statuten verstoßen“, hieß es. Auch die mögliche Unterstützung Russlands im Angriffskrieg auf die Ukraine durch den Iran sei ein Grund für die Initiative. Die Ukrainer wollen beim Weltverband FIFA nun einen Antrag stellen, der den Ausschluss vom Turnier zum Thema macht.

Der Iran spielt bei dem Turnier im Golfemirat in Gruppe B zunächst gegen die USA, Wales und England. Die WM-Endrunde in Katar findet vom 20. November bis 18. Dezember statt.

© dpa-infocom, dpa:221031-99-332388/2

(dpa)