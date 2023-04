Olympia Urteile im Korruptionsskandal um die Sommerspiele in Tokio

Im Korruptionsskandal um die Olympischen Spiele in Tokio gibt es die ersten Urteile. Das Bezirksgericht in Tokio verurteilte den früheren Chef des Bekleidungskonzerns Aoki wegen Schmiergeldzahlungen zu zweieinhalb Jahren Haft auf Bewährung. Das Gericht in Japans Hauptstadt befand Hironori Aoki (84) für schuldig, das frühere Vorstandsmitglied des Olympia-Organisationskomitees, Haruyuki Takahashi, bestochen zu haben.