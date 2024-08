Kommentar zum Sommermärchen-Prozess Warum der DFB am Ende als Sieger dastehen könnte

Wie schon die Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz schaffen es die deutschen Behörden bis dato nicht, den Angeklagten etwas Entscheidendes nachzuweisen. Offene Fragen gibt es sicherlich noch. Wer zahlte wem die 6,7 Millionen Euro? Wo kam die Summe ursprünglich her? Wurde noch mehr bezahlt? Ein Durchbruch ist 18 Jahre nach der WM allerdings nicht mehr zu erwarten. Franz Beckenbauer ist verstorben, der ebenfalls involvierte einstige Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus ebenso. Der ehemalige Fifa-Funktionär Mohamed bin Hammam aus Katar wird der deutschen Justiz in der Angelegenheit kaum helfen und eine Beichte von Ex-Weltverbandschef Sepp Blatter ist auch nicht mehr zu erwarten. Dass gemauschelt wurde und Millionen flossen, scheint auch ohne Urteil jedem bewusst zu sein.