Olympia : Viertelfinale möglich: Erster Sieg für Basketballer

Saitama Deutschlands Basketballer schaffen bei Olympia den ersten Sieg. Nach dem Erfolg gegen Nigeria ist der Einzug in die K.o.-Runde möglich. Ein schwerer Gegner in der Vorrunde wartet noch.

Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl bezwang in der Saitama Super Arena Nigeria mit 99:92 (50:50) und darf nach der Auftaktniederlage gegen Italien weiter auf das Viertelfinale hoffen. Bester deutscher Werfer war Johannes Voigtmann mit 19 Punkten. Im dritten Viertel lag das deutsche Team schon mit elf Punkten zurück, kämpfte sich aber stark zurück und erzielte am Ende so viele Punkte wie nie zuvor eine deutsche Mannschaft bei den Sommerspielen.