NFL : Vollmer und Steinforth einig: Mahomes neues Gesicht der NFL

Phoenix Der Super Bowl steht kurz bevor. Ein Quarterback steht dabei besonders im Fokus.

Auch für den Deutschland-Chef der NFL, Alexander Steinforth, hat Mahomes unter all den Football-Profis eine Sonderrolle. „Es gibt viele sehr, sehr talentierte Spieler in der Liga und auch viele mit einer tollen Geschichte. Aber man sieht schon, dass Patrick Mahomes da heraussticht als jemand, der über unfassbare Fähigkeiten verfügt und es auch schon in der Vergangenheit geschafft hat, in seinem relativ jungen Alter sehr, sehr weit in der Saison zu kommen“, sagte Steinforth der Deutschen Presse-Agentur. „Deswegen ist er sicher eines der Gesichter, das den Sport mitgestalten wird, und deswegen freuen wir uns auch umso mehr, ihn in der kommenden Saison in Deutschland begrüßen zu können.“ Die Chiefs stehen als eines der Teams fest, die an einem der beiden NFL-Hauptrundenspiele in Deutschland in der kommenden Saison als Heimmannschaft auftreten.