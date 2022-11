Deutscher Fußball-Bund : Wahl zum FIFA-Präsidenten: Kein eigener DFB-Kandidat

Frankfurt/Main Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verzichtet bei der Wahl zum FIFA-Präsidenten im kommenden März auf einen eigenen Kandidaten, verweigert aber auch Amtsinhaber Gianni Infantino die Unterstützung. Das habe das DFB-Präsidium in einer Schalte einstimmig beschlossen, teilte der Verband mit.

Kurz vor dem WM-Start erneuerte der DFB seine Kritik am Weltverband, der vom Schweizer Infantino geführt wird. „Tatsache ist: Viele Verbände haben ihre Unterstützung für den amtierenden Präsidenten Gianni Infantino bereits signalisiert“, wurde DFB-Präsident Bernd Neuendorf mit Blick auf den FIFA-Kongress am 16. März in Ruandas Hauptstadt Kigali zitiert. Am 16. November endete die Nominierungsfrist für den Posten des obersten FIFA-Vertreters.