Konstanze Klosterhalfen : Die Top-Läuferin aus Bockeroth

BONN Die Kür zum GA-Sportler des Jahres geht in ihre entscheidende Phase. Neun Monatssieger/innen stehen zur Wahl, die in Porträts vorgestellt werden. Den Anfang macht Konstanze Klosterhalfen.

Es ist so weit: Die Leser des General-Anzeigers wählen den Sportler/die Sportlerin des Jahres 2020. Coronabedingt fiel die Wahl zum Sportler des Monats in diesem Jahr von März bis Juli aus. Daher stehen diesmal insgesamt „nur“ neun Monatssieger zur Auswahl. Im Laufe der Woche werden alle Kandidaten vorgestellt – den Auftakt macht Konstanze Klosterhalfen.

Klosterhalfen wurde seinerzeit für ihre herausragenden Leistungen bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha/Katar geehrt. Sie verzeichnete in der Saison 2019 einen enormen Leistungssprung und ging mit dementsprechend großen Hoffnungen an den Start. In ihrer Paradedisziplin, den 5000 Metern, musste sie sich lediglich den beiden Kenianerinnen Hellen Obiri und Margaret Chelimo geschlagen geben. Damit ergatterte die Ausnahmeläuferin aus Königswinter-Bockeroth Bronze. Für die Athletin des TSV Bayer 04 Leverkusen ist es damit auch ihr erster Medaillengewinn bei einer WM und zugleich ihr bisher bestes Ergebnis bei einem internationalen Wettkampf.

Ihren Erfolg konnte sie „erst gar nicht richtig einsortieren. Aber dann kam das Bewusstsein über das, was gerade passiert ist – ich hab’ nur noch pure Glücksgefühle empfunden“. Inzwischen trainiert Klosterhalfen in den USA, trotzdem ist sie immer noch sehr heimatverbunden. „Mir ist meine Heimat sehr wichtig, und ich weiß, dass die Menschen mich dort immer sehr unterstützen. Das macht mich stolz“, sagt sie.

Dass die 23-Jährige ihr Potenzial längst noch nicht ausgeschöpft hat, bewies sie indes auch 2020 – trotz Corona-Pandemie. Bei den Millrose Games in New York steigerte sie ihre eigene deutsche Hallenbestleistung über die Meile um zweieinhalb Sekunden auf 4:17,26 Minuten, wobei sie auch ihren nationalen Rekord über die 1500-Meter-Distanz um fast drei Sekunden auf 3:59,87 Minuten verbesserte. Damit bewältigte sie die Strecke in der Halle erstmals unter vier Minuten. Beim Hallenmeeting Last-Chance-Invitational in Boston bewältigte Klosterhalfen die 5000 Meter in 14:30,79 Minuten und stellte einen neuen Hallen-Europarekord auf der selten gelaufenen Strecke auf. Sie verbesserte die 1999 aufgestellte Bestleistung der Rumänin Gabriela Szabo um mehr als 16 Sekunden.