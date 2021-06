Fußball-EM : Wales siegt dank Bale und Ramsey - Türkei vor Turnier-Aus

Baku Angeführt von seinen Topstars Gareth Bale und Aaron Ramsey hat Wales der Türkei ihr „Heimspiel“ in Baku verdorben und die eigenen Fans weiter vom Achtelfinale bei der Fußball-Europameisterschaft träumen lassen.

Die Türken, von der Ansetzung her die Gastgeber, reagierten auf die über weite Strecken harmlose Vorstellung gegen Italien (0:3). Trainer Senöl Günes brachte den früheren Schalker und Düsseldorfer Kaan Ayhan in der Innenverteidigung und setzte dafür den Eigentorschützen Merih Demiral zunächst auf die Bank. Cengiz Ünder sollte der Offensive anstelle von Yusuf Yazici mehr Durchschlagskraft verleihen.

Dann sorgte ausgerechnet Bale über ungläubiges Staunen und versteinerte Gesichter bei den walisischen Fans auf der Tribüne: Nachdem der 31-Jährige im Strafraum gefoult wurde, trat er selbst zum Elfmeter an - und schoss meterweit über das Tor. Kurz darauf schoss Cakir den Waliser an, von dem Ball nur um wenige Zentimeter vom türkischen Tor vorbei trudelte. Der auffälligste Akteur der Partie hatte in der 80. Minute eine weitere Chance. Dem anschließenden Druck der Türken in der hektischen Schlussphase mit Rangeleien zwischen den Spielern hielten die Waliser mühelos stand.