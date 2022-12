Ski alpin : Weidle ohne Punkte im Super-G - Shiffrin jagt Allzeit-Rekord

Verpasste in St. Moritz die Punkte: Kira Weidle. Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

St. Moritz Skirennfahrerin Kira Weidle hat einen Tag nach ihrem dritten Rang in der Abfahrt die nächste Top-Platzierung in St. Moritz erwartungsgemäß verpasst.

In ihrer schwächeren Speed-Disziplin fuhr die Starnbergerin im Super-G kurz vor dem Ziel an einem Tor vorbei und schied aus.

Zu diesem Zeitpunkt hatte die 26-Jährige bereits über eine Sekunde Rückstand auf Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA. Die Italienerin Elena Curtoni, die die erste Abfahrt am Freitag gewonnen hatte, belegte Rang zwei vor Romane Miradoli aus Frankreich.

Für Shiffrin war es nach dem Slalom-Doppelerfolg in Levi bereits der dritte Sieg in diesem Winter. Die Ausnahmeathletin kommt mit ihrem 77. Weltcup-Triumph dem Allzeit-Rekord von Speed-Legende Lindsey Vonn immer näher. Fünf Siege fehlen der 27-Jährigen noch, um in der ewigen Bestenliste mit ihrer Landsfrau gleichzuziehen. Bei den Männern liegt der frühere schwedische Technikspezialist Ingemar Stenmark mit 86 Weltcup-Siegen vorne.