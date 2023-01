Skifliegen : Wellinger verpasst erstes Einzelpodium seit 2018 knapp

Bad Mitterndorf Skisprung-Olympiasieger Wellinger ist wieder in Fahrt, muss sich für einen Podiumsplatz im Einzel aber noch gedulden. Norwegens Tournee-Sieger Granerud ist auch auf der Flugschanze nicht zu stoppen.

„Skifliegen ist immer was Besonderes“

Der von mehreren schweren Verletzungen geplagte Wellinger, der in diesem Winter einen Aufwärtstrend zeigt, sammelt Top-Ten-Platzierungen und befindet sich inzwischen wieder in der erweiterten Weltspitze. In der Qualifikation am Freitag hatte Wellinger Platz zwei erreicht. „Skifliegen ist immer was Besonderes. Es ist eine viel größere Vorfreude.“ In einer Saison, in der der am Kulm pausierende Karl Geiger sowie Markus Eisenbichler massiv schwächeln, wird Wellinger immer mehr zum großen deutschen Hoffnungsträger. Sein aktuelles Motto lautet: „Spaß haben.“