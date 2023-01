NBA : Wieder Doncic-Show: 51 Punkte bei nächstem Sieg von Dallas

San Antonio Basketball-Star Luka Doncic will „einfach nur gewinnen“: Der Slowene überragt bei den Mavs erneut und stellt neue Bestmarken auf.

Der 23 Jahre alte Slowene erzielte beim 126:125 bei den San Antonio Spurs 51 Zähler und knüpfte damit an seine 60-Punkte-Show vom vergangenen Dienstag gegen die New York Knicks an. Rekordjäger Doncic ist nun der erste Spieler in der NBA, der es in fünf aufeinanderfolgenden Spielen auf insgesamt 250 Punkte, 50 Rebounds und 50 Assists bringt. Bei drei seiner letzten fünf Auftritte erzielte der Aufbauspieler 50 Punkte oder mehr. „Ich wollte einfach nur gewinnen“, sagte Doncic.